«Флорида Эверблейдс» отметят 2-ю подряд победу в ECHL. Матчи лиги в сезоне посетили более 5 млн зрителей – новый рекорд

«Флорида Эверблейдс» отметят 2-ю подряд победу в ECHL.

Клуб из системы «Флориды Пантерс» на днях выиграл Кубок Келли, обыграв в финале «Айдахо» (4-0).

Эта победа в лиге стала для команды третьей в истории и второй подряд (2012, 2022, 2023).

ECHL – третья по рангу профессиональная лига в Северной Америке. « » базируются в городе Истеро (Флорида) и выступают на арене вместимостью около 7200 зрителей.

Чествование команды пройдет во вторник на Hertz Arena. Болельщиков ожидают еда, напитки, аттракционы, музыка от DJ Big Mama и фотографии с Кубком Келли.

Средняя посещаемость матчей команды в регулярном чемпионате составила 6009 зрителей (7-е место в лиге, 83,6% заполняемости).

Общая посещаемость матчей в этом сезоне перевалила за 5 миллионов человек, был установлен новый рекорд лиги по числу зрителей с учетом плей-офф.