«Флорида Эверблейдс» отметят 2-ю подряд победу в ECHL. Матчи лиги в сезоне посетили более 5 млн зрителей – новый рекорд

Теги болельщики результаты рекорды ECHL Флорида Эверблейдс Айдахо Хоккей

«Флорида Эверблейдс» отметят 2-ю подряд победу в ECHL.

Клуб из системы «Флориды Пантерс» на днях выиграл Кубок Келли, обыграв в финале «Айдахо» (4-0). 

Эта победа в лиге стала для команды третьей в истории и второй подряд (2012, 2022, 2023). 

ECHL – третья по рангу профессиональная лига в Северной Америке. «Эверблейдс» базируются в городе Истеро (Флорида) и выступают на арене вместимостью около 7200 зрителей. 

Чествование команды пройдет во вторник на Hertz Arena. Болельщиков ожидают еда, напитки, аттракционы, музыка от DJ Big Mama и фотографии с Кубком Келли.

Средняя посещаемость матчей команды в регулярном чемпионате составила 6009 зрителей (7-е место в лиге, 83,6% заполняемости).

Общая посещаемость матчей ECHL в этом сезоне перевалила за 5 миллионов человек, был установлен новый рекорд лиги по числу зрителей с учетом плей-офф. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий