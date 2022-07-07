«Флорида Эверблейдс» из ECHL стали фарм-клубом «Флориды»

«Флорида Пантерз» и «Флорида Эверблейдс» стали партнерами.

«Эверблейдс», выступающие в , станут фарм-клубом «Пантерз».

«Мы рады объявить о новом партнерстве с .

Мы с нетерпением ждем развития наших молодых игроков во Флориде и множества возможностей, которые появятся у нас благодаря новому плану развития», – сказал ассистент генерального менеджера «Пантерз» Бретт Питерсон.

В сезоне-2021/22 «Эверблейдс» стали обладателями Кубка Келли во второй раз в своей истории, обыграв «Толедо» со счетом 4-1 в финальной серии.