«Флорида Эверблейдс» из ECHL стали фарм-клубом «Флориды»

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«Флорида Пантерз» и «Флорида Эверблейдс» стали партнерами. 

«Эверблейдс», выступающие в ECHL, станут фарм-клубом «Пантерз».

«Мы рады объявить о новом партнерстве с «Флорида Эверблейдс»

Мы с нетерпением ждем развития наших молодых игроков во Флориде и множества возможностей, которые появятся у нас благодаря новому плану развития», – сказал ассистент генерального менеджера «Пантерз» Бретт Питерсон.

В сезоне-2021/22 «Эверблейдс» стали обладателями Кубка Келли во второй раз в своей истории, обыграв «Толедо» со счетом 4-1 в финальной серии.

 

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