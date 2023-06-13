Дыняк про слова Ротенберга о том, что он воспитанник СКА: «Мне Казань уже роднее. Система в «Ак Барсе» крутая, игроков ценят, дают развиваться»
Никита Дыняк высказался на тему возможного перехода в СКА.
25-летний Дыняк – воспитанник петербургского хоккея.
– Ротенберг недавно намекал, что хотел бы вернуть ряд коренных питерцев, назвал в том числе и вас. Как бы вы отреагировали на приглашение СКА сейчас?
– Не знаю, пацаны в «Ак Барсе» потом подкалывали. Мол, ну что, после сезона подписываешь со СКА контракт на пять лет?
– На сто миллионов, наверное, за сезон? А если серьезно, вернулись бы в СКА, если бы позвали?
– Не знаю. Мне Казань уже роднее. Казань – это тот город, который поверил в меня, дал мне жизнь, дорогу в большой хоккей.
Система в «Ак Барсе» крутая, очень ценят своих игроков, дают им развиваться, – сказал нападающий «Ак Барса« Никита Дыняк.
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