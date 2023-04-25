Алексей Терещенко: «Когда «Ак Барс» играет быстро, ЦСКА становится тяжело. Казанцы должны не снижать скорость, начать реализовывать большинство»

Алексей Терещенко отметил, что «Ак Барсу» надо начинать реализовывать большинство.

– Что должен сделать « », чтобы выиграть пятый матч?

– Я вижу, что никто в составе казанцев рук не опускает. Каждая смена может дать результат, привести к голу. Одна-две шайбы – это мало.

Надо начинать реализовывать большинство. Если оно пойдет, сразу станет легче. Потому что моменты хорошие и там есть, оборона порой на ушах стоит. Классных исполнителей в составе «Ак Барса» хватает.

К слову, сами армейцы очень здорово лишнего разыгрывают. И я еще перед началом серии предсказывал, что игра в неравных составах станет решающим фактором. Хотя это можно сказать не только о финале, но и в целом о современном хоккее.

Когда «Ак Барс» начинает играть быстро, ЦСКА сразу становится тяжело, это сразу видно. Казанцы в пятом матче должны включить скорость и уже ее не снижать. Потому что как только скорость игры падает, армейцы начинают всюду успевать. И у «Ак Барса» есть игроки, которые могут это делать – тот же , Дыняк, , , Радулов… Даже Стас Галиев сейчас большой объем работы выполняет. В «Динамо» такого не было, – сказал трехкратный чемпион мира.