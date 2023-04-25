Алексей Терещенко: «Когда «Ак Барс» играет быстро, ЦСКА становится тяжело. Казанцы должны не снижать скорость, начать реализовывать большинство»

Теги Ак Барс ЦСКА Алексей Терещенко Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Станислав Галиев Матч ТВ Артем Галимов Дмитрий Воронков Илья Сафонов Никита Дыняк Хоккей

Алексей Терещенко отметил, что «Ак Барсу» надо начинать реализовывать большинство.

– Что должен сделать «Ак Барс», чтобы выиграть пятый матч?

– Я вижу, что никто в составе казанцев рук не опускает. Каждая смена может дать результат, привести к голу. Одна-две шайбы – это мало.

Надо начинать реализовывать большинство. Если оно пойдет, сразу станет легче. Потому что моменты хорошие и там есть, оборона ЦСКА порой на ушах стоит. Классных исполнителей в составе «Ак Барса» хватает.

К слову, сами армейцы очень здорово лишнего разыгрывают. И я еще перед началом серии предсказывал, что игра в неравных составах станет решающим фактором. Хотя это можно сказать не только о финале, но и в целом о современном хоккее.

Когда «Ак Барс» начинает играть быстро, ЦСКА сразу становится тяжело, это сразу видно. Казанцы в пятом матче должны включить скорость и уже ее не снижать. Потому что как только скорость игры падает, армейцы начинают всюду успевать. И у «Ак Барса» есть игроки, которые могут это делать – тот же Галимов, Дыняк, Воронков, Сафонов, Радулов… Даже Стас Галиев сейчас большой объем работы выполняет. В «Динамо» такого не было, – сказал трехкратный чемпион мира.

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1 комментарий

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Sever12
Да похоже что нет уже сил на скорость, лидеры на которых вся ставка, как в равных составах так и большинстве ничего не могут предложить ЦСКА, их накрывают, они все возрастные, это провал селекции.
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