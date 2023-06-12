Владимир Плющев: «Не понимаю, как СКА формирует состав. Им надо брать пример с ЦСКА – они оставили свой костяк»
Владимир Плющев заявил, что не понимает формирования состава СКА.
Нападающие Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров перешли в «Ак Барс» из петербургского клуба.
«Тренерский штаб СКА в прошлом сезоне говорил, что поражения делают их сильнее, но главное – не декларировать это, а делать выводы и работать.
Я не понимаю, как СКА формирует свой состав. Почему бегут лидеры, тоже не хочу разбираться. Яшкина и Жафярова будет сложно заменить.
СКА надо брать пример с московских армейцев. После победы в Кубке Гагарина они оставили свой костяк – 80% состава», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.
Вот и весь ответ...