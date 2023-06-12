Владимир Плющев: «Не понимаю, как СКА формирует состав. Им надо брать пример с ЦСКА – они оставили свой костяк»

Теги ЦСКА СКА Владимир Плющев КХЛ Дмитрий Яшкин Дамир Жафяров Хоккей

Владимир Плющев заявил, что не понимает формирования состава СКА.

Нападающие Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров перешли в «Ак Барс» из петербургского клуба.

«Тренерский штаб СКА в прошлом сезоне говорил, что поражения делают их сильнее, но главное – не декларировать это, а делать выводы и работать.

Я не понимаю, как СКА формирует свой состав. Почему бегут лидеры, тоже не хочу разбираться. Яшкина и Жафярова будет сложно заменить.

СКА надо брать пример с московских армейцев. После победы в Кубке Гагарина они оставили свой костяк – 80% состава», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

7 комментариев

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Олег
Там просто Ромка исполняет...
Вот и весь ответ...
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Костя Кот
это система такая
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Алексей Дольский
Просто ромка хочет вообще всех игроков в России научить играть в хоккей. Система. Вот научил Жафярова и Яшкина, теперь Толчинского с Грицюком научит. Он посмотрел 900 игр, теперь воспитает 1000 игроков)))
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Евгений Кузнецов
Думаю лидеры задают себе вопрос "Что у нас за тренер?" И бегут...
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haymaker
Ишь чё захотел. Гении на то и гении, что мыслят на недостижимом для обывателей уровне.
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Александр Невский
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ска показывает антихоккей .
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Andrew Chepaylo
Ответ Евгений Кузнецов
Думаю лидеры задают себе вопрос "Что у нас за тренер?" И бегут...
Там нет тренера
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