Владимир Плющев: «Не понимаю, как СКА формирует состав. Им надо брать пример с ЦСКА – они оставили свой костяк»

Владимир Плющев заявил, что не понимает формирования состава СКА.

Нападающие Дмитрий Яшкин и перешли в «Ак Барс» из петербургского клуба.

«Тренерский штаб в прошлом сезоне говорил, что поражения делают их сильнее, но главное – не декларировать это, а делать выводы и работать.

Я не понимаю, как СКА формирует свой состав. Почему бегут лидеры, тоже не хочу разбираться. Яшкина и Жафярова будет сложно заменить.

СКА надо брать пример с московских армейцев. После победы в Кубке Гагарина они оставили свой костяк – 80% состава», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.