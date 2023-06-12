«Лос-Анджелес» может выменять Уилсона у «Вашингтона». Контракт форварда истекает в следующем сезоне
Нападающий Том Уилсон может покинуть «Вашингтон».
«Лос-Анджелес» проявляет заинтересованность в обмене 29-летнего хоккеиста «Кэпиталс».
Действующий контракт Тома Уилсона с зарплатой 5,16 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.
Канадский форвард набрал 22 (13+9) очка при полезности «минус 13» в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист пропустил часть сезона, поскольку восстанавливался от травмы.
Уилсон выступает за «Вашингтон» с сезона-2012/13 и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2018 году.
25 комментариев