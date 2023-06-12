«Лос-Анджелес» может выменять Уилсона у «Вашингтона». Контракт форварда истекает в следующем сезоне

Теги возможные переходы Вашингтон Лос-Анджелес НХЛ Том Уилсон Хоккей

Нападающий Том Уилсон может покинуть «Вашингтон».

«Лос-Анджелес» проявляет заинтересованность в обмене 29-летнего хоккеиста «Кэпиталс».

Действующий контракт Тома Уилсона с зарплатой 5,16 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Канадский форвард набрал 22 (13+9) очка при полезности «минус 13» в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист пропустил часть сезона, поскольку восстанавливался от травмы.

Уилсон выступает за «Вашингтон» с сезона-2012/13 и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2018 году.

25 комментариев

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kniff96
Хотелось бы конечно, чтобы он остался, настоящий боец
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pztpzhmx66
Нееееееет
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sociologvladimir
Жалко если Том уйдёт, он душа и мотор Вашингтона
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Jeff Lebowski
Мой одноклассник, помнится, хотел выпить 5 бутылок белой на дискотеке, но выпил пол-стакана и заблевал весь школьный туалет.
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Сергей Орлов
Ответ hhlg
Можно заменить Байфилда на Арвидсона ;)
Да не будут они отдавать ни Виларди, ни Байфилда, даже один на один за Уилсона.
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Alek88
Ответ hhlg
Какой громкий заголовок на фоне одного слуха ;) Хотя Виларди + Байфилд за Уилсона можно рассмотреть
жирновато будет за одного Тома)
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Diyaz Makazhanov
Ответ hhlg
Какой громкий заголовок на фоне одного слуха ;) Хотя Виларди + Байфилд за Уилсона можно рассмотреть
в Торонто на Нюландера + пик = Том + КММ
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hhlg
Ответ Сергей Орлов
Виларди и Байфилд за Уилсона это просто смешно)
Кому? ;)
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hhlg
Ответ Diyaz Makazhanov
в Торонто на Нюландера + пик = Том + КММ
На Нюлу можно, тем более Том из царства бобров ;)
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Diyaz Makazhanov
Ответ hhlg
На Нюлу можно, тем более Том из царства бобров ;)
на то и расчет)), а Нюла можно сказать свой Вашингтонский
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hhlg
Ответ Diyaz Makazhanov
на то и расчет)), а Нюла можно сказать свой Вашингтонский
Ну при всём что Уилли это будущий капитан Кэпс, он идеально подойдёт любому контендеру для ПО и сейчас его цена максимально высока (смущает только последняя травма если). Кэпс за Кубком не идут, а Нюла с точки зрения рекорда Ови будет куда полезнее ;)
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Сергей Орлов
Ответ hhlg
Кому? ;)
Лос Анджелесу, конечно)
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hhlg
Ответ Сергей Орлов
Лос Анджелесу, конечно)
Можно заменить Байфилда на Арвидсона ;)
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hhlg
Ответ Сергей Орлов
Да не будут они отдавать ни Виларди, ни Байфилда, даже один на один за Уилсона.
Тогда со своим интересом могут идти мимо)
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Фёдор Кузнецов
Ответ hhlg
Какой громкий заголовок на фоне одного слуха ;) Хотя Виларди + Байфилд за Уилсона можно рассмотреть
Какого слуха?
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Jeff Lebowski
Ответ забил на оборону
Кстати, попробовал в пиндостане. Контрабандный товар :-) До этого водку чистоганом употреблял лет 10 назад.
Поэтому у вас леса и трубы горят. Регулярно нужно тренироваться.
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