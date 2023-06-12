Адам Фантилли: «Папа побуждал меня почитать таких парней, как Нили, Линдрос, Мессье. Это тот тип игрока, которым я хотел быть в детстве»

Теги Эрик Линдрос НХЛ драфт НХЛ Марк Мессье Кэм Нили Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли рассказал, что в детстве равнялся на Кэма Нили, Эрика Линдроса и Марка Мессье.

Предполагается, что 18-летний канадский нападающий может быть выбран под вторым номером на драфте НХЛ-2023.

«Папа всегда побуждал меня почитать таких парней, как Кэм Нили, Эрик Линдрос, Марк Мессье... парней, которые были совершенными игроками.

Это как раз тот тип игрока, которым я хотел быть в детстве.

Они играли с большим преимуществом, мне это очень понравилось в игре Нили», – сказал Адам Фантилли.

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2 комментария

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хОКкейный батя
Кэм Нили? Хм 🤨
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Иван Иванов
Нили, конечно отличный снайпер был, но закончил году эдак в 95, плюс-минус, то есть задолго до рождения этого "самородка".
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