Адам Фантилли: «Папа побуждал меня почитать таких парней, как Нили, Линдрос, Мессье. Это тот тип игрока, которым я хотел быть в детстве»
Адам Фантилли рассказал, что в детстве равнялся на Кэма Нили, Эрика Линдроса и Марка Мессье.
Предполагается, что 18-летний канадский нападающий может быть выбран под вторым номером на драфте НХЛ-2023.
«Папа всегда побуждал меня почитать таких парней, как Кэм Нили, Эрик Линдрос, Марк Мессье... парней, которые были совершенными игроками.
Это как раз тот тип игрока, которым я хотел быть в детстве.
Они играли с большим преимуществом, мне это очень понравилось в игре Нили», – сказал Адам Фантилли.
2 комментария