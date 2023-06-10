Фантилли о сравнениях с Бедардом: «Мы совершенно разные игроки. Мне необязательно быть в главной роли, чтобы влиять на игру»

Адам Фантилли считает, что он и Коннор Бедард отличаются друг от друга как игроки.

17-летний считается главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ-2023, а 18-летний называется кандидатом на звание 2-го номера.

Право первого выбора в лотерее выиграл «Чикаго», право второго выбора у «Анахайма».

«Я думаю, что мы с Коннором – совершенно разные игроки… Я думаю, что мы можем по-разному влиять на игру. Наш подход к игре немного отличается. Но, в конце концов, все сводится к тому, чего хочет команда и что ей может понадобиться.

Я считаю, что меня отличает то, что я могу играть в разных звеньях. Думаю, что я показал это на ЧМ и МЧМ. Мне необязательно быть в главной роли, чтобы влиять на игру.

Я горжусь своей физической формой и духом соперничества. Я могу использовать это, перемещаясь по звеньям вверх и вниз. Если надо, я могу поддерживать глубину состава», – сказал форвард университета Мичигана.