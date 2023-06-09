Генменеджер «Монреаля» о том, с каким животным сравнивают себя игроки перед драфтом: «В 2022-м около 80% сказали, что они львы или тигры. В этом году ответы получше»

Теги Монреаль НХЛ драфт НХЛ Кент Хьюз Хоккей

Генменеджер «Монреаля» перед драфтом рассказал, с каким животным сравнивают себя игроки.

Кент Хьюз рассказал, что отвечают игроки перед драфтом НХЛ-2023 на вопрос о том, с каким животным они себя идентифицируют.

«Были хорошие ответы. Я думаю, в прошлом году около 80% игроков сказали, что они львы или тигры. 

Возможно, все знали, что мы собираемся задать этот вопрос и в этом году, потому что были ответы получше», – сказал генеральный менеджер «Канадиенс» Хьюз.

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1 комментарий

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Алексей Дольский
Че за лев этот тигр
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