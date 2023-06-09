«Флорида» – 2-я команда в истории НХЛ с 10 подряд победами в матчах плей-офф с овертаймами. Рекорд у «Монреаля» 1990-х – 14

Теги рейтинги Монреаль Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Хоккей

«Флорида» – 2-я команда в истории НХЛ с 10 подряд победами в матчах плей-офф с овертаймами.

«Пантерс» обыграли «Вегас» (3:2 ОТ) в 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли (1-2).

У команды под руководством Пола Мориса 7 побед в 7 играх с овертаймами в этом плей-офф.

C учетом прошлых розыгрышей у «Флориды» стало 10 побед подряд в матчах с овертаймами. В плей-офф-2021 была одна победа над «Тампой», в плей-офф-2022 – две победы над «Вашингтоном». 

Это второй результат в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Монреалю» – 14 побед подряд в период с 1993 по 1998 годы, включая 10 подряд в чемпионском плей-офф-1993. 

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1 комментарий

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Большое сердце Неймара
в п###у такой валидол, надо за 3 периода победить в следующей игре!
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