«Флорида» – 2-я команда в истории НХЛ с 10 подряд победами в матчах плей-офф с овертаймами. Рекорд у «Монреаля» 1990-х – 14

«Флорида» – 2-я команда в истории НХЛ с 10 подряд победами в матчах плей-офф с овертаймами.

«Пантерс» обыграли « » (3:2 ОТ) в 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли (1-2).

У команды под руководством Пола Мориса 7 побед в 7 играх с овертаймами в этом плей-офф.

C учетом прошлых розыгрышей у «Флориды» стало 10 побед подряд в матчах с овертаймами. В плей-офф-2021 была одна победа над «Тампой», в плей-офф-2022 – две победы над «Вашингтоном».

Это второй результат в истории . Рекорд принадлежит «Монреалю» – 14 побед подряд в период с 1993 по 1998 годы, включая 10 подряд в чемпионском плей-офф-1993.