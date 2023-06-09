Генменеджер «Монреаля» о чемпионской моде: «Нужно быть осторожным. C «Питтсбургом» все говорили о скорости, с «Тампой» – о мастерстве. Сейчас в финале две силовые команды»

Теги Питтсбург Монреаль Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ драфт НХЛ Кент Хьюз Вегас Коул Кофилд Ник Сузуки Хоккей

Генменеджер «Монреаля» считает, что нужно быть осторожным с модой, которую задают чемпионы.

«Я считаю, что всегда нужно быть осторожным, чтобы не придавать слишком большого значения конкретным сериям. 

Когда побеждал «Питтсбург», все говорили, что надо быть быстрыми. Когда побеждала «Тампа», все говорили, что нужно мастерство. 

Сейчас в финале две команды, играющие в силовом стиле, и все говорят, что нужно быть жесткими. Одно можно сказать наверняка: нужно быть конкурентоспособными. 

Так или иначе, это не меняет наш подход к игрокам на драфте. Это нельзя сравнивать с табелем успеваемости. Может, есть парень с хорошими навыками, который не так силен в каком-то другом аспекте игры.

Но если мы считаем, что совокупность факторов все же делает его лучшим кандидатом, то возьмем его. Игроки не могут быть идеальными или полностью сбалансированными. 

Например, Ник Сузуки сильно отличается от Коула Кофилда, у них разные сильные стороны, но они оба очень важны для нашей команды», – сказал Кент Хьюз. 

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