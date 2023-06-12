Кожевников про 1-3 в финале Кубка Стэнли: «Ничего у «Флориды» не ломалось. У команды и сейчас надежда на Бобровского»

Александр Кожевников высказался о серии финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой».

«Голден Найтс» одержали победу со счетом 3:2 в четвертом матче и ведут 3-1 в серии финала плей-офф НХЛ.

«Что-то сломалось у «Флориды»? Надежда на Бобровского и сейчас у команды, нет, я считаю, что ничего у команды не ломалось.

Посмотрим, как сыграют следующую игру. Все-таки, мастерства вагон и у тех, и у других.

До этого «Флорида» уже проигрывала в серии, так что, будем смотреть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.