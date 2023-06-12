Хилл о 3-1 в серии с «Флоридой»: «Завоевание Кубка Стэнли – главная цель в хоккее. Невозможно не думать о следующей игре»

Эдин Хилл высказался о серии финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Вегас» обыграл «Пантерс» (3:2) в четвертом матче финальной серии плей-офф (3-1). 27-летний голкипер отразил 29 бросков из 31.

«Невозможно не думать о следующей игре.

Завоевание Кубка – это главная цель в хоккее. Так что ты никак не можешь отключить это в своем сознании.

Ты думаешь об этом, но в то же время просто остаешься в моменте и сосредотачиваешься на следующем эпизоде, следующей смене», – сказал вратарь « ».