«Питтсбург», «Баффало», «Оттава» и «Лос-Анджелес» – претенденты на вратаря «Виннипега» Хеллибака

Теги возможные переходы Питтсбург Баффало Оттава Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

Четыре команды НХЛ интересуются Коннором Хеллибаком.

Голкипер «Виннипега» ранее заявил, что не намерен играть в команде, которая находится в перестройке.

Действующий контракт 30-летнего Коннора Хеллибака с зарплатой 6,166 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

Считается, что заинтересованность в голкипере проявляют четыре команды лиги. В этот список входят «Питтсбург», «Лос-Анджелес», «Баффало» и «Оттава».

Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.

В сезоне-2019/20 американец выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата.

4 комментария

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Crenk
Думаю Баффало или ЛА
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Антон Павлов
я бы в Оттаве на него посмотрел
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Crenk
Нью Джерси ещё отличный вариант
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bes_na_tatami
Кингз из "кузницы вратарей" сейчас сами в поиске кипера. Во дела
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