«Питтсбург», «Баффало», «Оттава» и «Лос-Анджелес» – претенденты на вратаря «Виннипега» Хеллибака
Четыре команды НХЛ интересуются Коннором Хеллибаком.
Голкипер «Виннипега» ранее заявил, что не намерен играть в команде, которая находится в перестройке.
Действующий контракт 30-летнего Коннора Хеллибака с зарплатой 6,166 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.
Считается, что заинтересованность в голкипере проявляют четыре команды лиги. В этот список входят «Питтсбург», «Лос-Анджелес», «Баффало» и «Оттава».
Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.
В сезоне-2019/20 американец выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата.
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