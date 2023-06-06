«Питтсбург», «Баффало», «Оттава» и «Лос-Анджелес» – претенденты на вратаря «Виннипега» Хеллибака

Четыре команды НХЛ интересуются Коннором Хеллибаком.

Голкипер « » ранее заявил, что не намерен играть в команде, которая находится в перестройке.

Действующий контракт 30-летнего с зарплатой 6,166 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

Считается, что заинтересованность в голкипере проявляют четыре команды лиги. В этот список входят « », « », « » и « ».

Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате , пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.

В сезоне-2019/20 американец выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата.