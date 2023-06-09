«Торонто» назначит Доуна помощником генерального менеджера. Шейн играл в «Аризоне», когда Треливинг был ассистентом генменеджером клуба

Теги Торонто Аризона Шейн Доун НХЛ Брэд Треливинг Хоккей

Шейн Доун перейдет в «Торонто».

Канадский клуб назначит Доуна на позицию ассистента генерального менеджера.

Шейн будет помогать Брэду Треливингу, который ранее был назначен генеральным менеджером «Мэйпл Лифс».

На этой должности Доун заменит Джейсона Спеццу, который решил покинуть «Мэйпл Лифс» после того, как клуб не продлил контракт с Кайлом Дубасом.

Отметим, что Треливинг работал ассистентом генерального менеджера «Аризоны» / «Финикса» в период, когда Доун играл за команду.

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