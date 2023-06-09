Экман-Ларссон, Мюррей, Гранлунд и Сутер – претенденты на выкуп контракта в межсезонье по версии The Athletic
13 хоккеистов попали в список игроков, контракты которых могут быть выкуплены клубами НХЛ.
The Athletic представил список хоккеистов, соглашения которых могут выкупить в предстоящее межсезонье.
Список выглядит следующим образом:
Кайлер Ямамото («Эдмонтон») – контракт с зарплатой 3,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24;
Райан Сутер («Даллас») – 3,65 млн долларов, до конца сезона-2024/25.
Майк Райлли («Бостон») – 3 млн долларов, до конца сезона-2023/24;
Митч Миллер («Бостон») – 861 тысяча долларов, до конца сезона-2024/25;
Микаэль Гранлунд («Питтсбург») – 5 млн долларов, до конца сезона-2024/25.
Мэтт Мюррей («Торонто») – 6,25 млн долларов, до конца сезона-2023/24.
Энтони Манта («Вашингтон») – 5,7 млн долларов, до конца сезона-2023/24;
Крис Дриджер («Сиэтл») – 3,5 млн долларов, до конца сезона-2023/24;
Марко Сканделла («Сент-Луис») – 3,275 млн долларов, до конца сезона-2023/24;
Патрик Немет («Аризона») – 2,5 млн долларов, до конца сезона-2023/24;
Оливер Экман-Ларссон («Ванкувер») – 8,25 млн долларов, до конца сезона-2026/27;
Брок Босер («Ванкувер») – 6,65 млн долларов, до конца сезона-2024/25;
Конор Гарланд («Ванкувер») – 4,95 млн долларов, до конца сезона-2025/26.
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