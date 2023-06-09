Экман-Ларссон, Мюррей, Гранлунд и Сутер – претенденты на выкуп контракта в межсезонье по версии The Athletic

13 хоккеистов попали в список игроков, контракты которых могут быть выкуплены клубами НХЛ.

The Athletic представил список хоккеистов, соглашения которых могут выкупить в предстоящее межсезонье.

Список выглядит следующим образом:

Кайлер Ямамото («Эдмонтон») – контракт с зарплатой 3,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24;

Райан Сутер («Даллас») – 3,65 млн долларов, до конца сезона-2024/25.

Майк Райлли («Бостон») – 3 млн долларов, до конца сезона-2023/24;

Митч Миллер («Бостон») – 861 тысяча долларов, до конца сезона-2024/25;

Микаэль Гранлунд («Питтсбург») – 5 млн долларов, до конца сезона-2024/25.

Мэтт Мюррей («Торонто») – 6,25 млн долларов, до конца сезона-2023/24.

Энтони Манта («Вашингтон») – 5,7 млн долларов, до конца сезона-2023/24;

Крис Дриджер («Сиэтл») – 3,5 млн долларов, до конца сезона-2023/24;

Марко Сканделла («Сент-Луис») – 3,275 млн долларов, до конца сезона-2023/24;

Патрик Немет («Аризона») – 2,5 млн долларов, до конца сезона-2023/24;

Оливер Экман-Ларссон («Ванкувер») – 8,25 млн долларов, до конца сезона-2026/27;

Брок Босер («Ванкувер») – 6,65 млн долларов, до конца сезона-2024/25;

Конор Гарланд («Ванкувер») – 4,95 млн долларов, до конца сезона-2025/26.