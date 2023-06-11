38-летний Мишарин завершит карьеру в ближайшее время («Чемпионат»)
Георгий Мишарин завершит карьеру игрока.
Как сообщает «Чемпионат», 38-летний защитник в ближайшее время объявит о завершении профессиональной карьеры.
Защитник в прошлом сезоне провел за «Торпедо» 42 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился 3 передачами при полезности «+2». В июне клуб объявил об уходе игрока.
Всего в КХЛ на счету Мишарина 744 матча и 122 (25+97) очка при показателе полезности «+38». Он играл за «Торпедо», «Автомобилист», «Сибирь», ЦСКА и «Металлург»
Удачи в дальнейшей карьере