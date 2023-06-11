38-летний Мишарин завершит карьеру в ближайшее время («Чемпионат»)

Теги Металлург Мг Сибирь ЦСКА Автомобилист Торпедо Георгий Мишарин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Георгий Мишарин завершит карьеру игрока.

Как сообщает «Чемпионат», 38-летний защитник в ближайшее время объявит о завершении профессиональной карьеры.

Защитник в прошлом сезоне провел за «Торпедо» 42 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился 3 передачами при полезности «+2». В июне клуб объявил об уходе игрока.

Всего в КХЛ на счету Мишарина 744 матча и 122 (25+97) очка при показателе полезности «+38». Он играл за «Торпедо», «Автомобилист», «Сибирь», ЦСКА и «Металлург»

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1 комментарий

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Hitgoe Himgob
Для КХЛ легенда, сыграл во всех сезонах вроде

Удачи в дальнейшей карьере
+2
0
+2
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