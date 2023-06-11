38-летний Мишарин завершит карьеру в ближайшее время («Чемпионат»)

Георгий Мишарин завершит карьеру игрока.

Как сообщает «Чемпионат», 38-летний защитник в ближайшее время объявит о завершении профессиональной карьеры.

Защитник в прошлом сезоне провел за « » 42 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился 3 передачами при полезности «+2». В июне клуб объявил об уходе игрока.

Всего в КХЛ на счету 744 матча и 122 (25+97) очка при показателе полезности «+38». Он играл за «Торпедо», «Автомобилист», « », и « »