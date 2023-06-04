Вратарь «Вегаса» Хилл о 5:2 с «Флоридой»: «Осталось 3 победы, работа еще не закончена. Мы играем в отличный хоккей, нужно в том же духе продолжать»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Эдин Хилл Хоккей

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл поделился ощущениями от победы в 1-м матче финала Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (5:2, 1-0 в серии). 

27-летний канадец отразил 33 броска из 35, в том числе сделав сэйв клюшкой во втором периоде. 

О результате первого матча

«Потрясающе. Осталось 3 победы, работа еще не закончена. Все знают, что во второй игре «Флорида» сразу же побежит вперед. Сегодня мы провели отличную игру, надо это повторить». 

О сэйве

«Может быть, это был мой лучший сэйв, учитывая статус матча. Но вообще у меня бывали и другие из разряда неплохих (со смехом).

Да, после таких моментов становится больше уверенности. Но я уверен в команде в целом. Мы играем в отличный хоккей и нужно просто продолжать в том же духе», – сказал Хилл

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1 комментарий

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Адепт Суперлиги
Если Вегас возьмёт кубок, то этот сейв назовут сейвом сезона, ведь в случае гола, игра совсем по-другому пошла бы, и Флорида не расклеилась бы так
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