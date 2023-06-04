Вратарь «Вегаса» Хилл отразил 33 из 35 бросков «Флориды» в 1-м матче финала. Во 2-м периоде он сделал сэйв клюшкой

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл отразил 33 из 35 бросков «Флориды» в 1-м матче финала.

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (5:2) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (1-0).

27-летний канадец был признан третьей звездой встречи. Он отразил 33 броска по своим воротам из 35.

В начале второго периода он сделал сэйв клюшкой и помешал форварду «Флориды» Нику Казинсу вывести свою команду вперед.

В 12 матчах в текущем плей-офф у стало 8 побед при 93,8% сэйвов.