Вратарь «Вегаса» Хилл отразил 33 из 35 бросков «Флориды» в 1-м матче финала. Во 2-м периоде он сделал сэйв клюшкой

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Ник Казинс Эдин Хилл Хоккей

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл отразил 33 из 35 бросков «Флориды» в 1-м матче финала.

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (5:2) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (1-0). 

27-летний канадец был признан третьей звездой встречи. Он отразил 33 броска по своим воротам из 35.

В начале второго периода он сделал сэйв клюшкой и помешал форварду «Флориды» Нику Казинсу вывести свою команду вперед. 

В 12 матчах в текущем плей-офф НХЛ у Хилла стало 8 побед при 93,8% сэйвов. 

4 комментария

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Gord Lane
Ну наконец то и Хилла заметили. А так любопытно было смотреть со стороны, на забвенье вратаря из второй команды, которая вышла в ПО
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гермес 1989
Холтби стайл. Короче кубок за Вегасом)))))
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notfromrashka
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Дал Бобровскому мастер класс
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Большое сердце Неймара
сейв конечно крутецкий был. обидно что Пантеры проиграли
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