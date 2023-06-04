Стоун о сэйве Хилла клюшкой в 1-м матче финала: «Он придал «Вегасу» энергии и изменил ситуацию. Заставил нас двигаться»

Марк Стоун сказал, что сэйв Эдина Хилла клюшкой придал «Вегасу» энергии в 1-м матче финала.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (5:2, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

В начале второго периода при счете 1:1 вратарь «рыцарей» сделал сэйв клюшкой и помешал Нику Казинсу вывести свою команду вперед.

«Это был переломный момент с точки зрения инициативы. Он придал нам энергии и немного открыл глаза.

Наверное, мы не очень хорошо играли в начале периода, но этот сэйв изменил ситуацию. Заставил нас двигаться», – сказал капитан « » .