Стоун о сэйве Хилла клюшкой в 1-м матче финала: «Он придал «Вегасу» энергии и изменил ситуацию. Заставил нас двигаться»
Марк Стоун сказал, что сэйв Эдина Хилла клюшкой придал «Вегасу» энергии в 1-м матче финала.
«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (5:2, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.
В начале второго периода при счете 1:1 вратарь «рыцарей» Эдин Хилл сделал сэйв клюшкой и помешал Нику Казинсу вывести свою команду вперед.
«Это был переломный момент с точки зрения инициативы. Он придал нам энергии и немного открыл глаза.
Наверное, мы не очень хорошо играли в начале периода, но этот сэйв изменил ситуацию. Заставил нас двигаться», – сказал капитан «Вегаса» Марк Стоун.
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