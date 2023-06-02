Форвард системы «Торонто» Дер-Аргучинцев близок к возвращению в «Торпедо». Обсуждается долгосрочный контракт (Metaratings)

Теги Торпедо возможные переходы Торонто НХЛ КХЛ Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Семен Дер-Аргучинцев может перейти в «Торпедо».

22-летний нападающий с большой долей вероятности продолжит карьеру в КХЛ.

Хоккеист близок к переходу в «Торпедо». Стороны обсуждают долгосрочный контракт, об этом сообщает Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Семен Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто».

В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.

Форвард ранее выступал за Торпедо. В сезоне-2020/21 Дер-Аргучинцев сыграл 17 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
usenko
У Ларионова однозначно может спрогрессировать, а потом может и проще будет пробится в основу клуба НХЛ
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
skbor52@icloud.com
Это будет усиление
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Ремизов
Во время первого прихода был хорош, но получил перелом руки (вроде)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rulya
Неплохой игрок и неглупый парень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий