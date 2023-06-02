Форвард системы «Торонто» Дер-Аргучинцев близок к возвращению в «Торпедо». Обсуждается долгосрочный контракт (Metaratings)

Семен Дер-Аргучинцев может перейти в «Торпедо».

22-летний нападающий с большой долей вероятности продолжит карьеру в .

Хоккеист близок к переходу в «Торпедо». Стороны обсуждают долгосрочный контракт, об этом сообщает Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне провел один матч в за «Торонто».

В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.

Форвард ранее выступал за . В сезоне-2020/21 Дер-Аргучинцев сыграл 17 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков.