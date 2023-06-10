Гуськов попрощался с ЦСКА: «Два года назад моя мечта сбылась. Я сыграл первую игру за клуб, забросил первую шайбу, мы выиграли два Кубка Гагарина. Эти эмоции навсегда останутся в моем сердце»

Матвей Гуськов попрощался с ЦСКА и болельщиками клуба.

Ранее стало известно, что « » выменял Гуськова у ЦСКА на денежную компенсацию.

«Армейцы, привет! Хочу поблагодарить вас за эти замечательные два года. Была горечь от поражений и, конечно, радость побед. Все это мы прошли вместе!

Будучи игроком детской хоккейной школы ЦСКА я всегда мечтал выходить на лед в составе первой команды. Два года назад моя мечта сбылась. Я сыграл свою первую игру за ЦСКА, забросил свою первую шайбу, а затем мы выиграли два Кубка Гагарина. Эти эмоции и воспоминания навсегда останутся в моем сердце.

Хочется поблагодарить руководство клуба, ребят, с которыми мы бились и шли бок о бок два года. Конечно, поблагодарить и болельщиков. Мы одна большая хоккейная семья. Еще увидимся на площадке!» – сказал нападающий.