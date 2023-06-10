Морис о бороде Гудаса: «Она весит 46,7 кг. Не уверен, законно ли это. Есть шанс, что судьи займутся этим»
Пол Морис пошутил, что борода Радко Гудаса весит более 46 кг.
«Борода Радко на самом деле является частью его способности хитовать.
Его вес связан с бородой. Его борода весит 103 фунта (46,7 кг – прим. Sports.ru).
Я даже не уверен, законно ли это. Вероятно, теперь есть шанс, что судьи займутся его бородой», – сказал главный тренер «Флориды».
На счету Гудаса 83 силовых приема в плей-офф-2023. Он лидирует по этому показателю в составе «Флориды».
Защитник «Флориды» Гудас о длинной бороде: «Она уже мешает мне есть, обычно я ношу покороче. Все ради большой цели»
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