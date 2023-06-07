Бобровский будет защищать ворота «Флориды» в 3-й игре серии с «Вегасом». Гудас может сыграть в матче

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Радко Гудас Хоккей

Защитник «Флориды» Радко Гудас может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом».

Он получил повреждение во 2-й игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2). На 7-й минуте Гудас попал под встречный хит форварда «Голден Найтс» Ивана Барбашева.

Как сообщил главный тренер «Флориды» Пол Морис, в клубе ожидают, что Гудас примет участие в предстоящем матче.

Отметим, что защитник пропустил тренировку команды.

Морис также подтвердил, что Сергей Бобровский будет защищать ворота команды в 3-м матче. 

Вратаря «Флориды» заменили на 28-й минуте второго матча с «Голден Найтс». Он ушел с площадки в игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.

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3 комментария

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Костя Кот
тут сомнений не было.
+4
0
+4
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BomBerman
Сергей, удачи🤞 🍀
+2
-1
+1
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