Морис рассказал фаворитам драфта НХЛ-2023 о прогрессе 18-летнего Эрика Стаала и показал на Гудаса: «Вот почему важно не опускать голову»

Пол Морис рассказал фаворитам драфта НХЛ-2023 о прогрессе Эрика Стаала.

Согласно традиции, несколько игроков из числа фаворитов предстоящего драфта посещают финал Кубка Стэнли.

В этом сезоне в Лас-Вегас приехали форварды , , и .

Игроки и тренеры «Вегаса» и «Флориды» нашли время пообщаться с молодыми хоккеистами перед вторым матчем финала.

Главный тренер «Пантерс» Пол Морис увидел, что с молодежью беседует форвард и решил включиться в разговор.

Он рассказал молодым игрокам, как работал с 18-летним Стаалом – вторым номером драфта НХЛ-2003.

В своем первом сезоне в НХЛ (2003/04) – за «Каролину» под началом Мориса – Эрик набрал 31 (11+20) очко в 81 матче. Во втором (2005/06, после локаута) – 100 (45+55) очков в 82 играх.

«Я немного рассказал им о том, как он менялся и прогрессировал в свои 18 лет.

Потом мимо прошел Радко Гудас, я показал им на него и сказал: «Вот почему очень важно не опускать голову, когда контролируешь шайбу», – сказал Морис.

Отметим, что защитник «Пантерс», известный своим жестким стилем игры, во втором матче финала получил травму после силового приема форварда «Вегаса» Ивана Барбашева.