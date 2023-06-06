Морис рассказал фаворитам драфта НХЛ-2023 о прогрессе 18-летнего Эрика Стаала и показал на Гудаса: «Вот почему важно не опускать голову»
Пол Морис рассказал фаворитам драфта НХЛ-2023 о прогрессе Эрика Стаала.
Согласно традиции, несколько игроков из числа фаворитов предстоящего драфта посещают финал Кубка Стэнли.
В этом сезоне в Лас-Вегас приехали форварды Коннор Бедард, Адам Фантилли, Лео Карлссон и Уилл Смит.
Игроки и тренеры «Вегаса» и «Флориды» нашли время пообщаться с молодыми хоккеистами перед вторым матчем финала.
Главный тренер «Пантерс» Пол Морис увидел, что с молодежью беседует форвард Эрик Стаал и решил включиться в разговор.
Он рассказал молодым игрокам, как работал с 18-летним Стаалом – вторым номером драфта НХЛ-2003.
В своем первом сезоне в НХЛ (2003/04) – за «Каролину» под началом Мориса – Эрик набрал 31 (11+20) очко в 81 матче. Во втором (2005/06, после локаута) – 100 (45+55) очков в 82 играх.
«Я немного рассказал им о том, как он менялся и прогрессировал в свои 18 лет.
Потом мимо прошел Радко Гудас, я показал им на него и сказал: «Вот почему очень важно не опускать голову, когда контролируешь шайбу», – сказал Морис.
Отметим, что защитник «Пантерс», известный своим жестким стилем игры, во втором матче финала получил травму после силового приема форварда «Вегаса» Ивана Барбашева.
Комментарии