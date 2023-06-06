Морис рассказал фаворитам драфта НХЛ-2023 о прогрессе 18-летнего Эрика Стаала и показал на Гудаса: «Вот почему важно не опускать голову»

Теги Флорида Пол Морис Эрик Стаал НХЛ драфт НХЛ Радко Гудас Коннор Бедард Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Хоккей

Пол Морис рассказал фаворитам драфта НХЛ-2023 о прогрессе Эрика Стаала.

Согласно традиции, несколько игроков из числа фаворитов предстоящего драфта посещают финал Кубка Стэнли. 

В этом сезоне в Лас-Вегас приехали форварды Коннор БедардАдам ФантиллиЛео Карлссон и Уилл Смит

Игроки и тренеры «Вегаса» и «Флориды» нашли время пообщаться с молодыми хоккеистами перед вторым матчем финала. 

Главный тренер «Пантерс» Пол Морис увидел, что с молодежью беседует форвард Эрик Стаал и решил включиться в разговор. 

Он рассказал молодым игрокам, как работал с 18-летним Стаалом – вторым номером драфта НХЛ-2003.

В своем первом сезоне в НХЛ (2003/04) – за «Каролину» под началом Мориса – Эрик набрал 31 (11+20) очко в 81 матче. Во втором (2005/06, после локаута) – 100 (45+55) очков в 82 играх. 

«Я немного рассказал им о том, как он менялся и прогрессировал в свои 18 лет. 

Потом мимо прошел Радко Гудас, я показал им на него и сказал: «Вот почему очень важно не опускать голову, когда контролируешь шайбу», – сказал Морис.

Отметим, что защитник «Пантерс», известный своим жестким стилем игры, во втором матче финала получил травму после силового приема форварда «Вегаса» Ивана Барбашева. 

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