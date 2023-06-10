Защитник «Флориды» Гудас о длинной бороде: «Она уже мешает мне есть, обычно я ношу покороче. Все ради большой цели»

Радко Гудас высказался о своей длинной бороде.

Защитник «Флориды» сказал, что не брился полностью уже много лет.

«Финал – это единственная причина, почему она такая длинная. Обычно я ношу бороду покороче. Сейчас она уже мешает мне есть. Это определенно не то, чего мне хочется, но все ради большой цели.

Я не брился полностью уже много лет. В начале прошлого лета сбрил бороду, но оставил усы. Мои дети хотели принять участие в процессе бритья, так что это было скорее семейное решение, а не мое», – рассказал Гудас.

Фото: официальный сайт НХЛ.