Защитник «Флориды» Гудас о длинной бороде: «Она уже мешает мне есть, обычно я ношу покороче. Все ради большой цели»
Радко Гудас высказался о своей длинной бороде.
Защитник «Флориды» сказал, что не брился полностью уже много лет.
«Финал – это единственная причина, почему она такая длинная. Обычно я ношу бороду покороче. Сейчас она уже мешает мне есть. Это определенно не то, чего мне хочется, но все ради большой цели.
Я не брился полностью уже много лет. В начале прошлого лета сбрил бороду, но оставил усы. Мои дети хотели принять участие в процессе бритья, так что это было скорее семейное решение, а не мое», – рассказал Гудас.
Фото: официальный сайт НХЛ.
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