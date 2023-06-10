Бедард о «Чикаго»: «Было бы потрясающе попасть туда. Это клуб с невероятной историей»
Коннор Бедард сказал, что будет рад попасть в «Чикаго» по итогам драфта НХЛ.
17-летний канадский форвард является главным фаворитом драфта НХЛ-2023.
В этом году право первого выбора в лотерее выиграл «Чикаго».
«Было бы потрясающе попасть туда. Это клуб с невероятной историей, как и спортивный город в целом.
Посмотрим, что получится, но это было бы огромной честью», – сказал Бедард.
Игрок сказал, что уже встетился с генменеджером «Блэкхокс» Кайлом Дэвидсоном во время преддрафтовых тестов, и общение прошло в позитивном ключе.
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