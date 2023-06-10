Бедард о «Чикаго»: «Было бы потрясающе попасть туда. Это клуб с невероятной историей»

Коннор Бедард сказал, что будет рад попасть в «Чикаго» по итогам драфта НХЛ.

17-летний канадский форвард является главным фаворитом драфта НХЛ-2023.

В этом году право первого выбора в лотерее выиграл « ».

«Было бы потрясающе попасть туда. Это клуб с невероятной историей, как и спортивный город в целом.

Посмотрим, что получится, но это было бы огромной честью», – сказал .

Игрок сказал, что уже встетился с генменеджером «Блэкхокс» Кайлом Дэвидсоном во время преддрафтовых тестов, и общение прошло в позитивном ключе.