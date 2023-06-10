Бедард о «Чикаго»: «Было бы потрясающе попасть туда. Это клуб с невероятной историей»

Теги Чикаго НХЛ драфт НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард сказал, что будет рад попасть в «Чикаго» по итогам драфта НХЛ.

17-летний канадский форвард является главным фаворитом драфта НХЛ-2023. 

В этом году право первого выбора в лотерее выиграл «Чикаго». 

«Было бы потрясающе попасть туда. Это клуб с невероятной историей, как и спортивный город в целом. 

Посмотрим, что получится, но это было бы огромной честью», – сказал Бедард

Игрок сказал, что уже встетился с генменеджером «Блэкхокс» Кайлом Дэвидсоном во время преддрафтовых тестов, и общение прошло в позитивном ключе.

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4 комментария

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Booligan
Неплохой клуб. Конечно, не СКА, но тем не менее
+3
0
+3
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