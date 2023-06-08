Бедард хочет прибавить в игре под воротами: «Если хочешь забивать на самом высоком уровне – это то, к чему нужно стремиться»

Теги НХЛ драфт НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард рассказала о планах улучшить свою игру перед воротами.

– Какие у тебя планы на межсезонье? Какую область в своей игре ты хочешь улучшить?

– Очевидно, что моя задача – сделать шаг вперед для выхода на следующий уровень. 

Буду делать все возможное в тренажерном заде и на льду, чтобы достигнуть этого результата.

Думаю, что я мог бы больше забивать и создавать моменты под воротами, около них. Оттуда забивается много голов.

Думаю, в этом плане я прибавил относительно прошлого сезона, когда мне было 16. Я забивал больше голов из этой позиции.

Считаю, что если хочешь забивать голы на самом высоком уровне, то это [игра перед вратарем] то, к чему нужно стремиться, – сказал один из фаворитов драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард.

2 комментария

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