Дмитрий Кагарлицкий: «Не скажу, что в одном звене с Шипачевым играть прикольно. Он же всем пихает»

высказался об игре в одном звене с .

– Вы в « » провели свой самый результативный сезон, играя в звене с Шипачевым. Про Вадима часто говорят: «Он делает своих партнеров лучше». В чем это выражается?

– Давайте рассуждать логически. Почему после «Динамо» я вдруг стал зависимым игроком? Я и до этого жил нормально. Да, набирал не 60 очков, а за 40. Ну, так и игр раньше в чемпионате было поменьше.

Наверное, мой хоккей в «Динамо» немного поменялся. В Череповце я сам вел игру звена, а в московском клубе это делал Вадик. У меня с этим никаких проблем, хотя взять игру на себя в любой момент могу.

Кстати, не скажу, что в одном звене с Шипачевым играть прикольно. Он же всем пихает.

– Серьезно?

– Ну да. Вот он же только что подходил, когда мы разговаривали. Вам напихал – чего тут снимаете (смеется).

Если без шуток, то в наше время Шипачев – лучший центрфорвард. Не зря же Вадик и на Олимпиаде был капитаном. Это тоже о чем-то говорит, – сказал форвард « ».