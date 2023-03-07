Дмитрий Кагарлицкий: «Не скажу, что в одном звене с Шипачевым играть прикольно. Он же всем пихает»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Вадим Шипачев Динамо Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий высказался об игре в одном звене с Вадимом Шипачевым.

– Вы в «Динамо» провели свой самый результативный сезон, играя в звене с Шипачевым. Про Вадима часто говорят: «Он делает своих партнеров лучше». В чем это выражается?

– Давайте рассуждать логически. Почему после «Динамо» я вдруг стал зависимым игроком? Я и до этого жил нормально. Да, набирал не 60 очков, а за 40. Ну, так и игр раньше в чемпионате было поменьше.

Наверное, мой хоккей в «Динамо» немного поменялся. В Череповце я сам вел игру звена, а в московском клубе это делал Вадик. У меня с этим никаких проблем, хотя взять игру на себя в любой момент могу.

Кстати, не скажу, что в одном звене с Шипачевым играть прикольно. Он же всем пихает.

– Серьезно?

– Ну да. Вот он же только что подходил, когда мы разговаривали. Вам напихал – чего тут снимаете (смеется). 

Если без шуток, то в наше время Шипачев – лучший центрфорвард. Не зря же Вадик и на Олимпиаде был капитаном. Это тоже о чем-то говорит, – сказал форвард «Ак Барса».

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1 комментарий

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Nepobedimy
Они друзья. Это была шутка
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