«Флорида» выиграла 7 из 7 матчей с овертаймами в этом плей-офф. Рекорд НХЛ у «Монреаля»-1993 – 10

«Флорида» выиграла 7 из 7 матчей с овертаймами в этом плей-офф.

«Пантерс» обыграли « » (3:2 ОТ) в 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли (1-2).

У команды под руководством Пола Мориса 7 побед в 7 играх с овертаймами в этом плей-офф.

7 побед в овертаймах за один розыгрыш – 2-й результат в истории . Ранее такой отметки достигали «Каролина» (2002 год), «Анахайм» (2003) и «Тампа» (2020).

Рекорд был установлен « » в 1993 году – 10 побед в овертаймах (в 11 матчах с ними), в том числе 3 подряд в финальной серии с «Лос-Анджелесом» (4-1).