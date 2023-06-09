«Флорида» выиграла 7 из 7 матчей с овертаймами в этом плей-офф. Рекорд НХЛ у «Монреаля»-1993 – 10

Теги рейтинги Монреаль Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Хоккей

«Флорида» выиграла 7 из 7 матчей с овертаймами в этом плей-офф.

«Пантерс» обыграли «Вегас» (3:2 ОТ) в 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли (1-2).

У команды под руководством Пола Мориса 7 побед в 7 играх с овертаймами в этом плей-офф. 

7 побед в овертаймах за один розыгрыш – 2-й результат в истории НХЛ. Ранее такой отметки достигали «Каролина» (2002 год), «Анахайм» (2003) и «Тампа» (2020). 

Рекорд был установлен «Монреалем» в 1993 году – 10 побед в овертаймах (в 11 матчах с ними), в том числе 3 подряд в финальной серии с «Лос-Анджелесом» (4-1). 

3 комментария

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Владимир Кувшинов
Ну как раз нужно три победы и кубок возьмут и рекорд повторять!!
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Большое сердце Неймара
больно смотреть первые 2 периода. включать надо на начало третьего периода,где Пантеры переводят игру в овертайм,а потом героически добывают победу в игре. ну либо начинать игру сразу с овертайма. Флориде и дальше побед!
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vals1702
удачи Флориде
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