Марат Хуснутдинов: «Грицюк – быстрый парень с хорошим броском. Поработает со СКА на сборах, создадим командную химию. Думаю, все будет хорошо»

Марат Хуснутдинов высказался о переходе Сергея Толчинского и Арсения Грицюка в СКА.

– Питерский клуб поменял концепцию состава, теперь делая ставку на невысоких маневренных форвардов как и . Вы знакомы с этими ребятами?

– Мы часто играли с Грицом в сборной России. Его знаю хорошо. А с Толчинским познакомимся обязательно. Вот мы вместе закрывали сезон «Красная Машина Юниор». Я знаю, что он сильный форвард. Думаю, эти ребята нам очень помогут.

– Как вы взаимодействовали с Грицюком?

– Он быстрый парень с хорошим броском. Сейчас летом поработает с нами на сборах, создадим командную химию, возникнет взаимопонимание – посмотрим, но думаю, все будет хорошо, – сказал нападающий СКА Хуснутдинов.