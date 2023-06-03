Марат Хуснутдинов: «Грицюк – быстрый парень с хорошим броском. Поработает со СКА на сборах, создадим командную химию. Думаю, все будет хорошо»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ Арсений Грицюк Марат Хуснутдинов Хоккей

Марат Хуснутдинов высказался о переходе Сергея Толчинского и Арсения Грицюка в СКА.

– Питерский клуб поменял концепцию состава, теперь делая ставку на невысоких маневренных форвардов как Сергей Толчинский и Арсений Грицюк. Вы знакомы с этими ребятами?

– Мы часто играли с Грицом в сборной России. Его знаю хорошо. А с Толчинским познакомимся обязательно. Вот мы вместе закрывали сезон «Красная Машина Юниор». Я знаю, что он сильный форвард. Думаю, эти ребята нам очень помогут.

– Как вы взаимодействовали с Грицюком?

– Он быстрый парень с хорошим броском. Сейчас летом поработает с нами на сборах, создадим командную химию, возникнет взаимопонимание – посмотрим, но думаю, все будет хорошо, – сказал нападающий СКА Хуснутдинов.

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1 комментарий

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Олег
Главное чтобы у Ромки не деградировали.
И на скамейке не замёрзли...Ато хрен его знает...
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