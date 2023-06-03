Марат Хуснутдинов: «Грицюк – быстрый парень с хорошим броском. Поработает со СКА на сборах, создадим командную химию. Думаю, все будет хорошо»
Марат Хуснутдинов высказался о переходе Сергея Толчинского и Арсения Грицюка в СКА.
– Питерский клуб поменял концепцию состава, теперь делая ставку на невысоких маневренных форвардов как Сергей Толчинский и Арсений Грицюк. Вы знакомы с этими ребятами?
– Мы часто играли с Грицом в сборной России. Его знаю хорошо. А с Толчинским познакомимся обязательно. Вот мы вместе закрывали сезон «Красная Машина Юниор». Я знаю, что он сильный форвард. Думаю, эти ребята нам очень помогут.
– Как вы взаимодействовали с Грицюком?
– Он быстрый парень с хорошим броском. Сейчас летом поработает с нами на сборах, создадим командную химию, возникнет взаимопонимание – посмотрим, но думаю, все будет хорошо, – сказал нападающий СКА Хуснутдинов.
И на скамейке не замёрзли...Ато хрен его знает...