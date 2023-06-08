«Филадельфия» может обменять Конекны. Клуб получит серьезные предложения в межсезонье

Нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны может сменить клуб.

Действующий контракт 26-летнего нападающего с зарплатой 5,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн, ссылаясь на источники в НХЛ, отмечает, что в межсезонье «Флайерс» получат одно или два серьезных предложения по обмену .

Форвард набрал 61 (31+30) балл за результативность в 60 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.

Канадец выступает за «Филадельфию» с сезона-2016/17.

Ранее клуб обменял Ивана Проворова в «Коламбус». Также существует вероятность перехода вратаря Картера Харта в другую команду.