«Филадельфия» изучает возможность обмена Деанджело. Клуб может удержать часть зарплаты игрока

Энтони Деанджело может быть обменян в другую команду НХЛ.

« » изучают варианты обмена защитника и может удержать часть зарплаты хоккеиста, чтобы упростить сделку.

Действующий контракт с кэпхитом 5 миллионов долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Хоккеист набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.

Ранее в НХЛ игрок выступал за «Аризону», «Рейнджерс» и «Каролину».