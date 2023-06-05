«Филадельфия» изучает возможность обмена Деанджело. Клуб может удержать часть зарплаты игрока

Теги возможные переходы Филадельфия НХЛ Энтони Деанджело Хоккей

Энтони Деанджело может быть обменян в другую команду НХЛ.

«Филадельфия» изучают варианты обмена защитника и может удержать часть зарплаты хоккеиста, чтобы упростить сделку.

Действующий контракт Энтони Деанджело с кэпхитом 5 миллионов долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Хоккеист набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

Ранее в НХЛ игрок выступал за «Аризону», «Рейнджерс» и «Каролину».

5 комментариев

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Сергей Орлов
Что-то с ним явно не так, уже третья команда отказывается.
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Егор Привалов
Ответ Сергей Орлов
Что-то с ним явно не так, уже третья команда отказывается.
Каролина была не в состоянии столько платить и нашла альтернативу в виде Бернса, а в Рейнджерс он вел себя как мудак. От него польза только в нападении, поэтому филадельфии он не особо нужен
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Павел павел
Ответ Сергей Орлов
Что-то с ним явно не так, уже третья команда отказывается.
с ним все не так
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sociologvladimir
Ответ Егор Привалов
Каролина была не в состоянии столько платить и нашла альтернативу в виде Бернса, а в Рейнджерс он вел себя как мудак. От него польза только в нападении, поэтому филадельфии он не особо нужен
странный аргумент. Бёрнс стоил примерно столько же, плюс у Каролины 20 миллионов под потолком. Явно его уход не связан с кэпхитом.
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Сергей Орлов
Ответ Егор Привалов
Каролина была не в состоянии столько платить и нашла альтернативу в виде Бернса, а в Рейнджерс он вел себя как мудак. От него польза только в нападении, поэтому филадельфии он не особо нужен
У Бёрнса зарплата больше)
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