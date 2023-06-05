«Филадельфия» изучает возможность обмена Деанджело. Клуб может удержать часть зарплаты игрока
Энтони Деанджело может быть обменян в другую команду НХЛ.
«Филадельфия» изучают варианты обмена защитника и может удержать часть зарплаты хоккеиста, чтобы упростить сделку.
Действующий контракт Энтони Деанджело с кэпхитом 5 миллионов долларов рассчитан до конца следующего сезона.
Хоккеист набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
Ранее в НХЛ игрок выступал за «Аризону», «Рейнджерс» и «Каролину».
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