СКА обменял в минское «Динамо» защитника Бринкмана на денежную компенсацию
Защитник Арсений Бринкман перешел из СКА в минское «Динамо» в результате обмена.
Клуб из Санкт-Петербурга взамен получил денежную компенсацию,.
В сезоне-2022/2023 Бринкман ни разу не попадал в заявку СКА. Всего в Фонбет Чемпионате КХЛ защитник провел 11 матчей, забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
Бринкман провел предыдущий сезон в ВХЛ за «Югру». В 46 матчах регулярного чемпионата ВХЛ защитник набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф провел 6 матчей, отдав две результативные передачи.
Хотя при Медведеве начиналось еще более менее нормально. И вопрос, разруха в клозетах или головах? Можно ли построить здесь нормальную лигу при наличии качественных кадров, или невозможно впринципе?