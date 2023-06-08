СКА обменял в минское «Динамо» защитника Бринкмана на денежную компенсацию

Теги СКА переходы Динамо Минск КХЛ Арсений Бринкман Хоккей

Защитник Арсений Бринкман перешел из СКА в минское «Динамо» в результате обмена.

Клуб из Санкт-Петербурга взамен получил денежную компенсацию,.

В сезоне-2022/2023 Бринкман ни разу не попадал в заявку СКА. Всего в Фонбет Чемпионате КХЛ защитник провел 11 матчей, забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Бринкман провел предыдущий сезон в ВХЛ за «Югру». В 46 матчах регулярного чемпионата ВХЛ защитник набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф провел 6 матчей, отдав две результативные передачи.

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3 комментария

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Алексей Синяков
да сколько у них фармов уже? 🤬
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Oleg Olegov
Этот термин "Обмен на денежную компенсацию" самое наглядное подтверждение того, насколько нежизнеспособной оказалась идея перенести принципы североамериканских лиг в нашу реальность. Эти обмены такие же нелепые как и драфт, матч всех звёзд, конференции и потолок зарплат.
Хотя при Медведеве начиналось еще более менее нормально. И вопрос, разруха в клозетах или головах? Можно ли построить здесь нормальную лигу при наличии качественных кадров, или невозможно впринципе?
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Cvyatoslav Gazin
А Минск его сам из Югры не мог забрать?
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