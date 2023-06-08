СКА обменял в минское «Динамо» защитника Бринкмана на денежную компенсацию

Защитник Арсений Бринкман перешел из СКА в минское «Динамо» в результате обмена.

Клуб из Санкт-Петербурга взамен получил денежную компенсацию,.

В сезоне-2022/2023 Бринкман ни разу не попадал в заявку . Всего в Фонбет Чемпионате КХЛ защитник провел 11 матчей, забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

провел предыдущий сезон в ВХЛ за «Югру». В 46 матчах регулярного чемпионата ВХЛ защитник набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф провел 6 матчей, отдав две результативные передачи.