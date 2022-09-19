Бринкман о переходе из СКА в «Югру»: «Новый шаг в карьере. Буду доказывать и получать больше игрового времени»

21-летний защитник высказался о своем переходе из СКА в «Югру».

– Обмену удивились?

– Нет, такова жизнь профессионального хоккеиста. Считаю, что сделал новый шаг в карьере. Буду работать, доказывать и получать больше игрового времени.

– В СКА вы провели 11 матчей, забили гол, сделали три передачи при среднем игровом времени под 16 минут. Что получилось и что не получилось?

– СКА – традиционный лидер с высокой конкуренцией во всех линиях. Что-то в родном клубе сложилось, что-то – нет, но все еще впереди. Сейчас самое главное – сделать новый шаг в «Югре».

– В игровом плане приходится адаптироваться?

– Знаете, в атаке и оба , и играют по похожей системе – активно, много движения и агрессии, никаких скатываний в оборону. А вот в защите построения немного разные, в частности, раскаты и выходы из зоны. Уверен, перестройка не займет у меня много времени.

– В дебютной игре с «Южным Уралом» вы сыграли много – под 19 минут. Какие впечатления?

– Вышел с капитаном команды Веревкиным. Спасибо ему за поддержку и подсказки. Главное, что команда победила.

– Ваши планы на сезон.

– В Ханты-Мансийске, как и в Санкт-Петербурге, все задачи – только командные и самые максимальные, чемпионские. Сделаю все возможное, чтобы быть полезным «Югре», – сказал Бринкман.