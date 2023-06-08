Форвард «Вегаса» Маршессо о Барбашеве: «Ты всегда знаешь, что получишь от Ивана в каждой игре. Стабильность – одно из лучших качеств хоккеиста»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Джонатан Маршессо Хоккей

Джонатан Маршессо назвал Ивана Барбашева стабильным хоккеистом.

«Ты всегда знаешь, что получишь от Ивана в каждой игре. Стабильность – это одно из лучших качест хоккеиста. Это у него точно есть», – сказал форвард «Вегаса».

В 19 матчах текущего Кубка Стэнли на счету россиянина 17 (6+11) очков.

Игроки «Флориды» жестко играют против Барбашева – но ломаются сами. Один уже выбыл

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2 комментария

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Bartez1986
Барбашев это реально синоним слова стабильность. Человек в каждой игре держит хороший уровень, во всех компонентах работает на команду и максимально полезен
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Конифеев
Такую стабильность бы да в прошлом ПО, но куда-то делась.
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