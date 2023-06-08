Форвард «Вегаса» Маршессо о Барбашеве: «Ты всегда знаешь, что получишь от Ивана в каждой игре. Стабильность – одно из лучших качеств хоккеиста»

Джонатан Маршессо назвал Ивана Барбашева стабильным хоккеистом.

«Ты всегда знаешь, что получишь от в каждой игре. Стабильность – это одно из лучших качест хоккеиста. Это у него точно есть», – сказал форвард « ».

В 19 матчах текущего Кубка Стэнли на счету россиянина 17 (6+11) очков.

Игроки «Флориды» жестко играют против Барбашева – но ломаются сами. Один уже выбыл