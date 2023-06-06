Райан Уитни: «Кто-то должен дать Барбашеву контракт на 8 лет и 8 млн долларов в год. Этот парень – машина»

Райан Уитни предложил клубам НХЛ подписать Ивана Барбашева на 8 миллионов долларов.

Российский нападающий « » набрал два очка в первых двух матчах финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

«Кто-то этим летом должен дать контракт на 8 лет и 8 миллионов долларов в год. Этот парень – машина», – написал бывший игрок клубов НХЛ Райан Уитни.

В общей сложности в текущем плей-офф Барбашев записал на свой счет 17 (6+11) очков при полезности «плюс 13» в 19 матчах Кубка Стэнли.

У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Игроки «Флориды» жестко играют против Барбашева – но ломаются сами. Один уже выбыл