Райан Уитни: «Кто-то должен дать Барбашеву контракт на 8 лет и 8 млн долларов в год. Этот парень – машина»
Райан Уитни предложил клубам НХЛ подписать Ивана Барбашева на 8 миллионов долларов.
Российский нападающий «Вегаса» набрал два очка в первых двух матчах финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».
«Кто-то этим летом должен дать Ивану Барбашеву контракт на 8 лет и 8 миллионов долларов в год. Этот парень – машина», – написал бывший игрок клубов НХЛ Райан Уитни.
В общей сложности в текущем плей-офф Барбашев записал на свой счет 17 (6+11) очков при полезности «плюс 13» в 19 матчах Кубка Стэнли.
У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.
Игроки «Флориды» жестко играют против Барбашева – но ломаются сами. Один уже выбыл
Не представляю, чтобы тихоня Барби вляпался в такое.
Ничушкин-то по-юности тусил знатно. Там были задатки.