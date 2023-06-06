Райан Уитни: «Кто-то должен дать Барбашеву контракт на 8 лет и 8 млн долларов в год. Этот парень – машина»

Теги Флорида Кубок Стэнли Райан Уитни НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Райан Уитни предложил клубам НХЛ подписать Ивана Барбашева на 8 миллионов долларов.

Российский нападающий «Вегаса» набрал два очка в первых двух матчах финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

«Кто-то этим летом должен дать Ивану Барбашеву контракт на 8 лет и 8 миллионов долларов в год. Этот парень – машина», – написал бывший игрок клубов НХЛ Райан Уитни.

В общей сложности в текущем плей-офф Барбашев записал на свой счет 17 (6+11) очков при полезности «плюс 13» в 19 матчах Кубка Стэнли.

У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Игроки «Флориды» жестко играют против Барбашева – но ломаются сами. Один уже выбыл

4 комментария

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5kywn5cddd
Мой прогноз 5,5млн на 7 лет
+4
-1
+3
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Maxim Shumov
И утопить таким контрактом клуб
+2
0
+2
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Ryan T.
Ответ Booligan
Комментарий удален модератором
Да не. У Барбашёва даже лицо умнее (прости Валера).
Не представляю, чтобы тихоня Барби вляпался в такое.
Ничушкин-то по-юности тусил знатно. Там были задатки.
+2
0
+2
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Сергей Орлов
Вот поэтому Райан и ведет подкасты, а не работает во фронт-офисе какого-либо клуба НХЛ.
+1
0
+1
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Booligan
Комментарий удален модератором
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