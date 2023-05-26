В пятницу, 9 июня, сыграют Флорида и Вегас в третьем матче финала Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать канал Setanta Sports, сайты букмекерских контор и разнообразные пиратские сервисы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Флорида – Вегас

Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.

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