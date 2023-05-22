Хоккейный сезон традиционно завершается летом финальной серией плей-офф НХЛ. Кубок Стэнли давно принято считать самым непредсказуемым турниром, но, по крайней мере, одного участника финала предсказывали многие. «Вегас Голден Найтс» заняли первое место в ходе регулярного чемпионата на Западе и в плей-офф поочередно одолели «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». А вот второго финалиста предсказать точно никто не мог. «Флорида Пантерз» заняли восьмое место в Восточной конференции и, по большому счету, попали в плей-офф благодаря стечению обстоятельств. Однако в первом же раунде выбили чемпиона регулярки «Бостон Брюинз», затем в пяти матчах «Торонто Мейпл Лифс» и в финальной серии Востока в четырех поединках «Каролину Харрикейнз». Разве можно теперь пропустить финал? Для этого нужно знать, где его смотреть.

Где смотреть финал Кубка Стэнли 2023

Тут у российских болельщиков могут быть проблемы, но мы подскажем, как их решить. На территории Северной Америки финал будут транслировать телекомпании TNT и CBC. Ретранслятором будет хорошо знакомая россиянам Setanta, пусть компания не входила в число основных спортивных, но при помощи установки IPTV на нее можно выйти и смотреть финальные матчи по картинки тех же TNT и CBC с профессиональным комментарием. К сожалению, российский телехолдинг «Матч ТВ» финал показывать не будет по известным причинам, хотя многие были бы рады увидеть игру российских хоккеистов Ивана Барбашева и Сергея Бобровского.

Другие варианты смотреть прямую трансляцию финала Кубка Стэнли 2023 более простые. Можно обратиться к сайтам букмекеров, тут выбор велик, достаточно зарегистрироваться, в некоторых случаях сделать ставку на любое спортивное событие, и можно смотреть финальную серию. Часто матчи ретранслируют в социальных сетях. Здесь нужно заняться поиском, энтузиастов, любителей хоккея в нашей стране много, они ведут свои группы ВКонтакте или тематические телеграм-каналы. Самая простая схема требует установки VPN, и с его помощью, можно найти сайты, которые показывают спортивные события в прямом эфире нелегально. Однако это редко кого останавливает. Используйте наши подсказки и смотрите финал Кубка Стэнли.

Расписание матчей финала Кубка Стэнли 2023

Финальная серия стартует вечером 3 июня, в Москве в это время будет ночь 4 июня. Хозяином первых двух матчей будут «рыцари». Однако «Флориде Пантерс» не привыкать, получается каждую серию они начинают в гостях, пока это не мешало им выигрывать. Первый поединок начнется в Лас-Вегасе, в 03:30 по московскому времени. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей, время их начала указано московское.

* — в случае необходимости