Яшкин о переходе в «Ак Барс»: «Я рад присоединиться к такому большому клубу. Смогу дать то, чего не хватило для Кубка Гагарина, надеюсь»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Хоккей

Дмитрий Яшкин высказался о подписании контракта с «Ак Барсом».

Казанский клуб сегодня подписал соглашение с 30-летним форвардом на 3 года. 

«Я рад присоединиться к такому большому клубу, переговоры были непростые, но в то же время четкие и понятные. Все знают, что «Ак Барс» – перспективная команда, которой в прошлом сезоне совсем немного не хватило до Кубка. Надеюсь, что смогу дать команде то, чего как раз не хватило, чтобы добиться главной цели.

В составе я знаком почти со всеми – многих ребят в составе я знаю лично, остальных – по противостояниям в течение сезона. Хочется поскорее со всеми увидеться и начать работу.

Планирую в скором времени приехать в Татарстан, чтобы познакомиться с людьми в клубе и узнать город получше. Я бывал в Казани пару раз, это очень красивое место, потому жду переезда», – сказал Яшкин

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6 комментариев

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& Co1366
Всё правильно сказано! Успехов Дмитрию в Ак Барсе и победы в Кубке Гагарина 🏆
+6
-3
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marshal .masha
Ты уже в ска дал, в Динамо дал, не знают как унести)
+5
-2
+3
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