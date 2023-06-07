Яшкин о переходе в «Ак Барс»: «Я рад присоединиться к такому большому клубу. Смогу дать то, чего не хватило для Кубка Гагарина, надеюсь»
Дмитрий Яшкин высказался о подписании контракта с «Ак Барсом».
Казанский клуб сегодня подписал соглашение с 30-летним форвардом на 3 года.
«Я рад присоединиться к такому большому клубу, переговоры были непростые, но в то же время четкие и понятные. Все знают, что «Ак Барс» – перспективная команда, которой в прошлом сезоне совсем немного не хватило до Кубка. Надеюсь, что смогу дать команде то, чего как раз не хватило, чтобы добиться главной цели.
В составе я знаком почти со всеми – многих ребят в составе я знаю лично, остальных – по противостояниям в течение сезона. Хочется поскорее со всеми увидеться и начать работу.
Планирую в скором времени приехать в Татарстан, чтобы познакомиться с людьми в клубе и узнать город получше. Я бывал в Казани пару раз, это очень красивое место, потому жду переезда», – сказал Яшкин.
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