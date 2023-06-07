Генменеджер «Ак Барса» о Яшкине: «Уверены, что благодаря опыту совместной игры с нашими хоккеистами Дмитрий быстро вольется в состав»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о подписании контракта с Дмитрием Яшкиным.

Казанский клуб сегодня подписал соглашение с 30-летним форвардом на 3 года.

«Яшкин – лучший бомбардир прошлого сезона, показывающий стабильно сильный и целостный хоккей с любыми партнерами по звену.

Это опасный форвард с отличным видением площадки, он идеально играет на чужом пятаке, готов вести силовую борьбу, способен отдать умную передачу и здорово бросить.

Уверены, что благодаря опыту совместной игры с нашими хоккеистами быстро вольется в состав и поможет укрепить позицию, нуждавшуюся в усилении.

Хороший возраст позволяет нам рассчитывать на лучшие качества игрока в будущем, и мы рады, что смогли договориться о трехлетнем соглашении», – сказал Марат Валиуллин.