Генменеджер «Ак Барса» о Яшкине: «Уверены, что благодаря опыту совместной игры с нашими хоккеистами Дмитрий быстро вольется в состав»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» высказался о подписании контракта с Дмитрием Яшкиным.

Казанский клуб сегодня подписал соглашение с 30-летним форвардом на 3 года. 

«Яшкин – лучший бомбардир прошлого сезона, показывающий стабильно сильный и целостный хоккей с любыми партнерами по звену.

Это опасный форвард с отличным видением площадки, он идеально играет на чужом пятаке, готов вести силовую борьбу, способен отдать умную передачу и здорово бросить.

Уверены, что благодаря опыту совместной игры с нашими хоккеистами Дмитрий быстро вольется в состав и поможет укрепить позицию, нуждавшуюся в усилении.

Хороший возраст позволяет нам рассчитывать на лучшие качества игрока в будущем, и мы рады, что смогли договориться о трехлетнем соглашении», – сказал Марат Валиуллин. 

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3 комментария

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Petran_grek
мощное усиление!
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Кеша
В Ак Барсе приличная банда собралась. Будут в финале. Желаю СКА попасть во втором раунде плей офф на такой Ак барс и получить мешок от своих всех бывших. Кто -то должен наказать. Пусть будет Ак барс . А в ответ «будем усиливаться , будем усиливаться, станем сильнее в следующем сезоне»))).
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& Co1366
"Быстро вольётся в состав" и все проблемы... устаканятся! Успехов Ак Барсу 🟢🔴
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