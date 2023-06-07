Никита Коростелев: «В Америке люди более улыбчивые, но улыбка может быть показухой. В России тоже народ не злой»

Теги Металлург Мг КХЛ Никита Коростелев Хоккей

Никита Коростелев заявил, что не скучает по жизни в Северной Америке.

Россиянин ранее выступал за клубы OHL, АХЛ и ECHL.

– Не скучаете по игре и жизни в Северной Америке?

– Нет, абсолютно не скучаю. Хотя я провел там длительное время и можно сказать, что вырос.

Даже приятно, что сейчас живу в одной стране вместе со своей семьей. Здесь все близко и знакомо. В Америке пришлось адаптироваться к жизни, а в России все свое.

– В недавнем интервью игрок «Сан-Хосе» Данил Гущин заявил, что в Северной Америке люди более добрые и открытые, чем в России. Вы это заметили?

– У нас тоже люди добрые. Народ не злой. Хотя я в Америке четыре с половиной года уже не был, а Гущин сейчас там находится.

– Все говорят, что там больше улыбаются на улицах.

– С одной стороны, люди более улыбчивые, с другой – улыбка может быть показухой. Бывает по-разному, – сказал нападающий «Металлурга» Никита Коростелев.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий