Мальцев о гетто в США: «Ввели в навигатор неправильную локацию. Приехали, подошел человек и сказал, чтобы мы убирались из этого района»

Михаил Мальцев высказался касательно жизни в Северной Америке.

– Перед отъездом ты говорил, что тебе хватает на жизнь в Америке, потому что ты заработал в КХЛ. Это действительно так?

– Нет, мне хватало. В Америке я пользовался деньгами, которые заработал там. Первые годы я жил с ребятами и тратил всего 800 долларов на жилье, а машины у меня не было. На все остальное у меня оставалась почти вся зарплата.

Ткачев мне рассказывал, что в прошлом году он брал деньги, которые заработал в СКА, потому что ему сказали жить где-то на берегу, на котором живут все игроки. Говорил, что всю зарплату оставил там.

Многим русским не нравится играть в АХЛ. Мне кажется, что если кто-то уезжает туда молодым, то можно потерпеть, если ты потом хочешь хорошо заработать.

– Ты когда-нибудь был в гетто?

– Один раз мы с друзьями отдыхали и, судя по всему, ввели в навигатор неправильную локацию. Приехали, вышли из машины, к нам подошел человек и сказал, чтобы мы убирались из этого района, потому что здесь могут быть неприятности, – сказал форвард Мальцев, выступавший за фарм «Колорадо» в АХЛ.