Михаил Мальцев: «Звонят из «Спартака», но особых предложений еще не было. Я хочу посмотреть на предложения из НХЛ»

Теги Спартак возможные переходы НХЛ КХЛ Михаил Мальцев Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Мальцев рассказал об интересе к нему со стороны «Спартака».

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В НХЛ он станет неограниченно свободным агентом (группа 6), так как соответствует ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ). 

– До 1 июля ты не имеешь права вести переговоры в Северной Америке, но можешь разговаривать с российскими командами.

– Да, мне звонят из «Спартака», но пока только спрашивают про мои планы, особых предложений еще не было. Я сказал, что хочу дождаться 1 июля и посмотреть на предложения из НХЛ, а дальше уже будет ясно.

– А что тебе там могут предложить?

– Конечно, я понимаю, что односторонний контракт на небольшую сумму – это единственный вариант. Еще бы хотелось каких-то гарантий, что клуб видит меня в основном составе. А если меня спустят в АХЛ, то в каждом моем контракте есть пункт, согласно которому могу вернуться в Россию, – сказал Мальцев

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3 комментария

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עדן
За какие заслуги давать гарантии?)
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nmnackjbxkasbk
гарантии даже военкомы не дают сегодня
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