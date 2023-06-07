Ламорелло и главный тренер Ламберт останутся в «Айлендерс». У них действуют контракты с клубом

Теги Айлендерс Лу Ламорелло НХЛ Джон Маклин Лэйн Ламберт Хоккей

Лу Ламорелло сказал, что он и главный тренер Лэйн Ламберт остаются в «Айлендерс».

80-летний генеральный менеджер руководит клубом с 2018 года. 

58-летний Ламберт возглавил команду после ухода Барри Троца в прошлом году. «Айлендерс» вышли в плей-офф после пропуска в прошлом сезоне и уступила «Каролине» в первом раунде. 

«Не знаю, почему это такой сложный вопрос, если мы здесь. У нас обоих действуют контракты. Это все, что необходимо. 

Что касается ассистентов главного тренера, то они проделали хорошую работу. Пока я не готов говорить о каких-то изменениях», – сказал Ламорелло

Помощниками Ламберта в завершившемся для команды сезоне были Джон Маклин и Даг Худа. 

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3 комментария

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Костя Кот
Ответ Суворов Антон
Айлендерс, по моим таблицам будут в тройке Метро в этом сезоне. Я предсказал с появлением Бо в составе, что после 64_66 игры войдём в зону плей-офф.. Так и получилось! За две игры до конца регулярки, когда уже все похоронили Айлендерс и смеялись над схемами тренера Ламберта, казалось бы всё.. Конец! Я продолжал настаивать, что Айлендерс будут 7! Именно 7! А Кошатня 8! Пингвины не попадают в плей-офф! Так показывали мои таблицы!.. Так и получилось! Всё это можно найти в моих комментариях за март_апрель. Скринте!
я сейчас все брошу и пойду копаться в твоих комментах👍🤣
+3
0
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Tackleberry
Доздравствуют схемы Ламберта!
+1
-1
0
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