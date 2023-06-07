Ламорелло и главный тренер Ламберт останутся в «Айлендерс». У них действуют контракты с клубом

Лу Ламорелло сказал, что он и главный тренер Лэйн Ламберт остаются в «Айлендерс».

80-летний генеральный менеджер руководит клубом с 2018 года.

58-летний Ламберт возглавил команду после ухода Барри Троца в прошлом году. «Айлендерс» вышли в плей-офф после пропуска в прошлом сезоне и уступила «Каролине» в первом раунде.

«Не знаю, почему это такой сложный вопрос, если мы здесь. У нас обоих действуют контракты. Это все, что необходимо.

Что касается ассистентов главного тренера, то они проделали хорошую работу. Пока я не готов говорить о каких-то изменениях», – сказал .

Помощниками Ламберта в завершившемся для команды сезоне были Джон Маклин и Даг Худа.