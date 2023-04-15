Проворов занял 14-е место в сезоне НХЛ по числу блоков (162). Мартинес и Макнэбб из «Вегаса» – 1-й и 2-й

Иван Проворов занял 14-е место в сезоне НХЛ по числу блоков (162).

Защитник «Филадельфии» заблокировал 162 броска соперника и вошел в топ-15 по этому показателю в регулярном чемпионате .

Первое место занял защитник « » с 244 блоками в 77 играх, второе – его партнер Брэйден Макнэбб (198 в 82).

В топ-10 также вошли защитники Эндрю Пик (« », 197), («Рейнджерс», 196), Мориц Зайдер («Детройт», 190), Джаред Сперджен («Миннесота», 179), Алекс Пьетранжело («Вегас», 177), Дэвид Савар («Монреаль», 176), Адам Ларссон («Сиэтл», 173) и Скотт Мэйфилд («Айлендерс», 168).