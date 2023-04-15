Проворов занял 14-е место в сезоне НХЛ по числу блоков (162). Мартинес и Макнэбб из «Вегаса» – 1-й и 2-й
Иван Проворов занял 14-е место в сезоне НХЛ по числу блоков (162).
Защитник «Филадельфии» заблокировал 162 броска соперника и вошел в топ-15 по этому показателю в регулярном чемпионате НХЛ.
Первое место занял защитник «Вегаса» Алек Мартинес с 244 блоками в 77 играх, второе – его партнер Брэйден Макнэбб (198 в 82).
В топ-10 также вошли защитники Эндрю Пик («Коламбус», 197), Джейк Труба («Рейнджерс», 196), Мориц Зайдер («Детройт», 190), Джаред Сперджен («Миннесота», 179), Алекс Пьетранжело («Вегас», 177), Дэвид Савар («Монреаль», 176), Адам Ларссон («Сиэтл», 173) и Скотт Мэйфилд («Айлендерс», 168).
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