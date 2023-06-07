ЦСКА подписал новый контракт с форвардом Хулаповым на 2 года

продолжит выступать за .

22-летний воспитанник армейцев заключил новое 2-летнее соглашение с клубом.

Форвард на протяжении трех сезонов играл за «Звезду», в 86 матчах ВХЛ он набрал 24 (7+17) очка.

В 2021 году Хулапов дебютировал за главную команду ЦСКА и сыграл за нее 20 матчей, в том числе один в победном Кубке Гагарина-2022.

В 4 играх минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ на счету нападающего одна голевая передача.