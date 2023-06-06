«Филадельфия» близка к обмену вратаря Картера Харта
«Филадельфия» готовит обмен Картера Харта в другой клуб.
Сообщается, что «Флайерс» в настоящий момент прорабатывают сделку по переходу голкипера в другую команду НХЛ.
Контракт 24-летнего вратаря с окладом 3,97 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.
Картер Харт провел 55 матчей в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,7% бросков.
Ранее стало известно, что «Филадельфия» выменяла вратаря «Лос-Анджелеса» Кэла Петересена.
2022: "Чикаго"
2023: "Филадельфия?