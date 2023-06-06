«Филадельфия» близка к обмену вратаря Картера Харта

Теги возможные переходы Филадельфия НХЛ Картер Харт Хоккей

«Филадельфия» готовит обмен Картера Харта в другой клуб.

Сообщается, что «Флайерс» в настоящий момент прорабатывают сделку по переходу голкипера в другую команду НХЛ.

Контракт 24-летнего вратаря с окладом 3,97 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

Картер Харт провел 55 матчей в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,7% бросков.

Ранее стало известно, что «Филадельфия» выменяла вратаря «Лос-Анджелеса» Кэла Петересена.

7 комментариев

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j-rich
Вот и первый кандидат на танкинг в новом сезоне
+7
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rjrjy
2021: "Аризона"
2022: "Чикаго"
2023: "Филадельфия?
+3
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MetalFox
В ЛА как часть трехсторонней сделки, или в какой-то другой клуб?
0
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Виктор Пьянков
Походу обмен харта будет связан с Лос Анджелесом или коламбусом
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Фёдор Кузнецов
Ответ j-rich
Вот и первый кандидат на танкинг в новом сезоне
Для кого? Селебрини?Демидов?
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Белый офицер
Ответ Виктор Пьянков
Походу обмен харта будет связан с Лос Анджелесом или коламбусом
Буду ржать если еще к Питерсену Филам толкнуть и Мерзликинса ))
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