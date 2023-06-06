«Филадельфия» близка к обмену вратаря Картера Харта

«Филадельфия» готовит обмен Картера Харта в другой клуб.

Сообщается, что «Флайерс» в настоящий момент прорабатывают сделку по переходу голкипера в другую команду .

Контракт 24-летнего вратаря с окладом 3,97 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

провел 55 матчей в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,7% бросков.

Ранее стало известно, что « » выменяла вратаря «Лос-Анджелеса» Кэла Петересена.