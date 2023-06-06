Майоров о Шемберге: «Вошло в моду во всех бедах винить Россию. Европейские клубы входили в КХЛ на добровольной основе – всех все устраивало»
Борис Майоров высказался о критике Шимона Шемберга в адрес КХЛ.
Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг заявил, что КХЛ разрушила европейский хоккей, а иностранные клубы, выступавшие в лиге, после ухода исчезли или почти обанкротились. В качестве примеров он привел «Медвешчак», «Слован», «Лев», «Йокерит» и рижское «Динамо».
«Господин Шимон Шемберг глубоко заблуждается. Каким образом КХЛ виновата в том, что европейские клубы, которые сами приняли решение покинуть лигу, испытывают финансовые проблемы?
Они входили в нашу лигу на добровольной основе, всех все устраивало.
Мы их с радостью приняли. Также их никто насильно не удерживал. Захотели уйти – ушли. Так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Просто сейчас вошло в моду во всех бедах винить Россию.
Пусть для начала наши европейские коллеги обратят внимание на те хоккейные лиги в своих странах, которые не на виду.
Мне кажется, там найдется куда больше проблем», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
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