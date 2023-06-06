Майоров о Шемберге: «Вошло в моду во всех бедах винить Россию. Европейские клубы входили в КХЛ на добровольной основе – всех все устраивало»

Борис Майоров высказался о критике Шимона Шемберга в адрес КХЛ.

Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея ( ) Шимон Шемберг заявил, что разрушила европейский хоккей, а иностранные клубы, выступавшие в лиге, после ухода исчезли или почти обанкротились. В качестве примеров он привел «Медвешчак», «Слован», «Лев», «Йокерит» и рижское «Динамо».

«Господин Шимон Шемберг глубоко заблуждается. Каким образом КХЛ виновата в том, что европейские клубы, которые сами приняли решение покинуть лигу, испытывают финансовые проблемы?

Они входили в нашу лигу на добровольной основе, всех все устраивало.

Мы их с радостью приняли. Также их никто насильно не удерживал. Захотели уйти – ушли. Так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Просто сейчас вошло в моду во всех бедах винить Россию.

Пусть для начала наши европейские коллеги обратят внимание на те хоккейные лиги в своих странах, которые не на виду.

Мне кажется, там найдется куда больше проблем», – сказал двукратный олимпийский чемпион .