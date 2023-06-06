Вайсфельд о словах Шемберга: «Никто не стоял с пистолетом у виска руководителей европейских клубов и не заставлял их идти в КХЛ»

Леонид Вайсфельд отметил, что никто не заставлял европейские клубы вступать в КХЛ.

Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея ( ) Шимон Шемберг заявил, что КХЛ разрушила европейский хоккей, а иностранные клубы, выступавшие в лиге, после ухода исчезли или почти обанкротились. В качестве примеров он привел « », « », «Лев», « » и рижское « ».

«Никто же не стоял с пистолетом у виска у руководителей европейских клубов и не заставлял их идти в КХЛ.

Тут все объясняется просто. Под выступление в КХЛ у этих клубов находились спонсоры. А их участие в своих национальных третьесортных чемпионатах спонсорам, естественно, не было интересно», – считает бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.