Вайсфельд о словах Шемберга: «Никто не стоял с пистолетом у виска руководителей европейских клубов и не заставлял их идти в КХЛ»

Теги ИИХФ Леонид Вайсфельд Слован Йокерит КХЛ Динамо Рига Шимон Шемберг Медвешчак Лев Хоккей

Леонид Вайсфельд отметил, что никто не заставлял европейские клубы вступать в КХЛ.

Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг заявил, что КХЛ разрушила европейский хоккей, а иностранные клубы, выступавшие в лиге, после ухода исчезли или почти обанкротились. В качестве примеров он привел «Медвешчак», «Слован», «Лев», «Йокерит» и рижское «Динамо».

«Никто же не стоял с пистолетом у виска у руководителей европейских клубов и не заставлял их идти в КХЛ.

Тут все объясняется просто. Под выступление в КХЛ у этих клубов находились спонсоры. А их участие в своих национальных третьесортных чемпионатах спонсорам, естественно, не было интересно», – считает бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

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2 комментария

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Дмитрий Матюнин
вот и всё дела….
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Dmitry Paletsky
рыночек порешал (С)
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